Игорь Маковский: поддержка молодых специалистов - основа инновационного развития отрасли.

По поручению генерального директора компаний Игоря Маковского энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» станут участниками юбилейного X Международного молодежного промышленного Форума «Инженеры будущего - 2022», который пройдет с 27 июня по 7 июля текущего года в Алексинском районе Тульской области.

Организаторами мероприятия выступают Союз машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям, Федеральное агентство по делам молодежи, Правительство Тульской области при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Группы компаний «Россети».

В рамках программы форума десять молодых инженеров из филиалов «Тулэнерго», «Калугаэнерго» и «Орелэнерго» пройдут обучение по инновационным программам образовательного блока, посетят панельные дискуссии и круглые столы с участием руководителей крупнейших отечественных корпораций и федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнес-структур, а также покажут свои навыки в спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

«Мы уделяем особое внимание повышению уровня профессионального мастерства наших молодых специалистов, поддерживаем инициативы талантливых инженеров и уже успешно реализуем ряд предложений и проектов, направленных на инновационное развитие электросетевого комплекса в зоне эксплуатационной ответственности компаний», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.