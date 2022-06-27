Ректор НГЛУ Жанна Никонова награждена медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области образования» Минобрнауки России

Федеральную награду ректору НГЛУ Жанне Никоновой вручила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова

В соответствии с Приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации №1132 к/н от 17 сентября 2021 года Ректор НГЛУ профессор Жанна Никонова была удостоена высокой ведомственной награды – медали «За вклад в реализацию государственной политики в области образования».

Церемония вручения медали состоялась в торжественной обстановке, в ходе итогового заседания Ученого Совета НГЛУ 23 июня 2022 г. Её провела министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. Она особо отметила, что Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова – уникальное образовательное пространство, один из двух узкопрофильных – лингвистических – вузов Российской Федерации.

- Мы очень гордимся тем, что в Нижегородской области есть Лингвистический университет, который ценим и бережем, - сказала Ольга Петрова. - То знание, которое здесь получают студенты, крайне важно и необходимо. Несмотря ни на какие сложности, которые проходит наша система образования, эти знания нужны, у них высокая востребованность. Делегация ректоров нижегородских вузов не так давно ездила в Узбекистан, и во время ответной речи, которую произносили узбекские коллеги, Лингвистический университет был упомянут особо – как тот центр знаний и компетенций, который ставится ими в приоритет. Узбекские коллеги также проявили интерес к сотрудничеству в рамках деятельности Центра культур и языков стран СНГ, который планируется основать на базе НГЛУ. Еще хочу отметить очень активных студентов НГЛУ, которые самым тесным образом вовлечены в жизнь региона – и это тоже подтверждает то, как профессорско-преподавательский состав и заведующие кафедрами университета качественно работают со своими студентами. Мы это видим и ценим... С ректором Жанной Викторовной мы говорили о создании Центра адаптации для иностранных студентов при министерстве в рамках Совета иностранных студентов. Мы просили НГЛУ стать его площадкой, так как понимаем, что это та среда, в которой данный Центр должен функционировать. И все наши проекты в области высшего образования, которые мы реализуем и с медицинским университетом, и с НГТУ, мы будем усиливать именно языковыми компетенциями, лидер в которых – НГЛУ. Наступил период, когда усиление компетенций друг друга позволяет нам воспитать того студента, который будет востребован у работодателя. Успехов вам!

В свою очередь, ректор НГЛУ Жанна Никонова поблагодарила министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольгу Петрову за чуткость, профессионализм и понимание самобытной траектории развития НГЛУ. Слова благодарности руководства НГЛУ за неизменную поддержку прозвучали и в адрес руководителя Сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров Министерства образования, науки и молодежной политики региона Ирины Зверевой, которая работает в тесной кооперации с управленческой командой Лингвистического университета по многим проектным инициативам.

Коллектив НГЛУ сердечно поздравляет Ректора с заслуженной наградой и желает новых профессиональных побед!