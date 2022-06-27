Соревнования по МотоДжимхане прошли в Дзержинске

25 июня в Дзержинске впервые прошли соревнования по МотоДжимхане. Свои навыки фигурного маневрирования на мотоцикле и умение им управлять продемонстрировали 22 участника из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Богородска, Кстово и других городов Нижегородской области.

Гостями соревнований стали представители нижегородского мотоклуба HOG, дзержинского мотоклуба CHEMICAL MC, «Ночные валькирии» и др. В открытии соревнований принял участие глава города Дзержинска Иван Носков.

«МотоДжимхана – новое для города событие, его предложили провести наши байкеры, члены мотодвижения «Дзержинск». Вместе продумывали формат соревнований, выбирали место и остановились на площадке около «Утиного озера» не случайно. Здесь раньше часто собирались байкеры и стритрейсеры, устраивая свои собственные неорганизованные «соревнования», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Мотокультуру в городе нужно менять, это очевидно, поэтому и проводим такие соревнования – организованные, максимально безопасные для участников и в дневное время, чтобы не нарушать покой жителей соседних домов. Рад, что горожанам понравилось мероприятие».

На асфальтированной площадке с помощью конусов для участников была организована трасса с рядом стандартных упражнений МотоДжимханы: коридор, змейка из нескольких секций, круг, восьмерка и другие.

«Для мотоциклистов соревнования по МотоДжимхане – это, прежде всего, возможность отточить свои навыки в точности поворотов, маневрировании в ограниченном пространстве, скорости остановки и т.д. Все это часто пригождается при повседневной езде в условиях города. Самое главное, что нужно для состязаний, – хороший асфальт, благоприятная погода и крутая группа поддержки. Благодарю всех дзержинцев, которые пришли поддержать спортсменов или наблюдали за ними из своих окон, всех гостей нашего мотопраздника из других городов, главу города Дзержинска Ивана Николаевича Носкова за содействие и участие во всех наших мероприятиях! Каждое из них способствует развитию мотокультуры и влияет на отношение людей к владельцам мотоциклов», – сказал лидер мотодвижения «Дзержинск» Максим Орлов.

В рамках соревнований также состоялись показательные выступления профессиональных стантрайдеров из Дзержинска, Москвы, Казани и Коломны: езда на заднем и переднем колесе, дрифт, развороты и др. Свои навыки продемонстрировали и самые юные участники мероприятия – курсанты нижегородской детской мотошколы «Академия».

По итогам соревнований лучшими в классе «Дорожный мотоцикл» стали Анатолий Кокорин, Александр Разумейко и Дмитрий Пантусов, в классе «Круизёр» – Николай Макаров и Антон Валиев, а в классе «Спортбайк» – Алексей Фатьянов, Виталий Скорынин и Дмитрий Кузнецов. Все они получили от организаторов соревнований кубки, грамоты и медали.