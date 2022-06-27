Депутаты контролируют благоустройство территорий Нижнего Новгорода в рамках проекта «Вам решать»

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода держат на личном контроле реализацию в городе проекта инициативного бюджетирования «Вам решать». Они помогают жителям не только подготовить документы для участия в программе по благоустройству территорий, но и проверяют ход строительных работ. Заявку в рамках проекта можно подать по 8 направлениям: «Наши дороги», «Наша память», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Все лучшее – детям!», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура» и «Наша инициатива».

Уютные дворы

Для скорейшего решения вопросов, которые могут возникнуть на любом этапе благоустройства территорий, депутаты проводят объезды совместно с жителями, а также представителями районных администраций и подрядных организаций. Так, Елена Аржанова с активистами округа № 26 Нижегородского района обсудила зоны, которые планируется привести в порядок в 2023 году в рамках реализации проекта. «Организация дополнительных парковочных мест около первого подъезда дома №77 по Ковалихинской улице позволит решить давнюю проблему жильцов, связанную с отсутствием стоянки. Детскую площадку, которая сейчас расположена на этой территории, перенесут ближе к главной дороге. Кроме того, активные жители просят установить площадку с игровыми элементами во дворе дома №118/29 по улице Белинского», – сказала Елена Аржанова.

По словам Жанны Скворцовой, участие нижегородцев в инициативных проектах и программах, подобных «Вам решать», важно для развития не только Нижегородского района, но и города в целом. «В 2021 году благодаря активности жителей избирательного округа №25 Нижегородского района была отремонтирована спортивная площадка на улице Пискунова около дома № 3/3, а также проведено комплексное обустройство сквера за Домом офицеров. В текущем году будет выполнено комплексное благоустройство дворовой территории дома №47 по улице Гоголя. Проектно-сметная документация по объекту уже готова, на данный момент идет процесс ее согласования», – сказала Жанна Скворцова. Депутат отметила, что сейчас вместе с активистами округа обсуждает возможные территории благоустройства на 2023 год. Они расположены на улицах Володарского и Октябрьской. «Рядом с детской площадкой и теплопунктом у дома №4 на улице Володарского есть территория, которая в настоящее время заброшена и замусорена. На очередной встрече жители рассказали свое видение развития этой территории – они попросили обустроить там зону отдыха. По Октябрьской улице возле дома № 1 в прошлом году установили элементы на детской игровой площадке, восстановили ее ограждение. Теперь жители предлагают выровнять эту зону и засеять газонной травой, а также дополнительно установить там теннисный стол или спортивный комплекс с турником», – заключила она.

Ольга Балакина также провела рабочее совещание по обсуждению объектов благоустройства. На баскетбольной площадке у дома №2 по улице Лопатина предлагается установить новые игровые элементы и ограждение, на детской площадке около дома № 9 нужно заменить покрытие и игровой комплекс. Детский комплекс по улице Верхне-Печерской около дома №12 требует полной реконструкции. Здесь необходимо заменить спортивные и игровые элементы, покрытие, а также установить ограждение. «Проект «Вам решать», в первую очередь, призван помочь нижегородцам сделать более комфортными дворы и микрорайоны города», – отметила Ольга Балакина.

Активные жители Печерской Долины Нижегородского района обсудили со своим депутатом Оксаной Дектеревой благоустройство объектов микрорайона у домов №193/2 и №195 по улице Родионова. Здесь на муниципальной земле располагаются детские площадки, которые планируется обновить. «Вместе решили подготовить и подать заявки на установку новых площадок. Сразу же обсудили, какие элементы здесь необходимы и какое сделать покрытие. Следующим этапом будет подготовка документов и формирование заявки, а затем – голосование. Проекты-победители будут реализованы. «Вам решать» – это реальная возможность обратить внимание на проблемы, которые волнуют жителей больше всего», – отметила Оксана Дектерева.

Жители избирательного округа № 20 по улице Шаляпина Московского района обратились за помощью к Юлии Мантуровой. Они попросили установить детскую площадку около дома №16, а также выполнить ремонт дороги около домов №20 и №20а. Было принято решение участвовать в проекте «Вам решать». Инициативная группа подготовила и подала заявку, после чего жители приняли самое активное участие в голосовании за объекты. Игровой комплекс будет рассчитан как на маленьких детишек, так и на ребят постарше. «Здесь разместились горки двух видов, лазы, мостовые переходы между частями игрового комплекса. Сейчас детская площадка уже установлена. Во второй половине дня она вся усеяна детворой. Что касается ремонта дороги, то сейчас на объекте ведутся подготовительные работы», – отметила Юлия Мантурова.

Сергей Пляскин подчеркнул, что благодаря программе в городе могут реализовываться разные по масштабу, сложности и направлению проекты. В 2022 году в открытом голосовании, например, победили заявки на асфальтирование дорог в частном секторе – на улицах Формовочной и Фубровской. А в 2021 году в Сормове было реализовано 9 заявок с суммарным бюджетом почти 18 миллионов рублей, в том числе всесезонная спортивная площадка у школы №27 на нашем округе. «Очевидно, что жители округа гораздо лучше осведомлены о большинстве назревших вопросов, которые могут быть решены в рамках проекта инициативного бюджетирования. Реализация программы не только поддерживает инициативную деятельность жителей, но и помогает решать локальные задачи. Проект важен тем, что не только позволяет повышать качество жизни горожан, но и поддерживает чувство причастности и ответственности за район самых разных поколений сормовичей», – подчеркнул Сергей Пляскин.

Спорт для всех!

Депутаты уверены, что здоровый образ жизни и занятия физической культурой имеют важное значение для воспитания здорового поколения нижегородцев. По мнению Павла Пашинина, школьная спортивная инфраструктура является жизненно важным компонентом обучения. «Классная, современная спортивная площадка появилась на территории школы №77 Сормовского района. Она состоит из трех блоков: поле для футбола и бега, поле для волейбола и баскетбола, воркаут с тренажерами. Здесь живет очень много семей с детьми, поэтому проект поддержали более 1000 сормовичей. «Вам решать» – это проект совместного бюджетирования. Часть стоимости благоустройства оплачивается из областного бюджета, часть из муниципального, а третью часть софинансируют жители. Как и в прошлом году, при реконструкции спортивной площадки в микрорайоне «Военный городок» эту сумму я внес сам», – рассказал депутат.

Николай Чернышов проконтролировал ход работ по благоустройству спортивной площадки на улице Крылова в Приокском районе около дома №14. «Спортивная площадка расположена в большом микрорайоне и востребована, как детьми и молодежью, так и жителями старшего возраста. Она была построена в 2016 году без искусственного покрытия, что не соответствует современным требованиям. На сегодняшний день модернизация спортивной площадки подходит к концу. В ближайшем будущем жители микрорайона и прилегающих территорий смогут проводить здесь турниры и соревнования», – сказал депутат.

Наши дороги

В рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Наши дороги» решаются проблемы обустройства междворовых проездов, а также подъездов и подходов к социальным учреждениям и остановочным пунктам. Станислав Прокопович и Оксана Дектерева приняли участие в инспекционном объезде ремонтируемых проездов на улице Родионова в Нижегородском районе. Территория в настоящее время активно застраивается. Как следствие этого, на дорогах внутри микрорайона происходит плотное движение транспорта, в том числе и различной строительной техники. В итоге дорожное покрытие пришло в негодность. Жители микрорайона предложили организовать шесть «лежачих полицейских» из асфальтобетона в районе образовательного учреждения. «Школа – это центр притяжения микрорайона. Все дороги так или иначе ведут туда, в школе учится порядка двух тысяч детей. Плюс, в вечернее время на спортивную площадку школы приезжают люди со всей округи. Я прошу вас отнестись к этому объекту максимально серьезно и сделать все качественно и в срок», – сказал Станислав Прокопович.

Андрей Дранишников провел встречу с жителями Ильменской улицы в Ленинском районе, где также планируется ремонт дороги. «Еще одна дорога частного сектора будет благоустроена. Встретились с жителями улицы Ильменской. Там начинается ремонт дорожного покрытия по программе «Вам решать». Участок будет отремонтирован в текущем году. Благодаря активной позиции жителей в прошлом году уже были отремонтированы дороги на территории избирательного округа №10, построены детские площадки. Проект «Вам решать» позволяет воплотить перспективные идеи для развития, роста и благоустройства нашего района», – отметил Андрей Дранишников.

В поселке Парижская Коммуна Канавинского района были отремонтированы дороги по улицам Ковпака и Павла Корчагина. Раньше их состояние было неудовлетворительное. Местные жители откликнулись на предложение Карима Ибрагимова принять участие в проекте «Вам решать». Они совместно подготовили проект и приняли участие в голосовании за него. В ходе выполнения работ было учтено пожелание жителей сделать более пологие съезды с дороги непосредственно к жилым домам. Однако у жителей улицы Павла Корчагина имеется претензия к подрядчику, а именно – строители использовали площадку в конце улицы для складирования срезанного старого асфальта. «Жители обратились ко мне с просьбой помочь в решении этой проблемы – необходимо убрать мусор и спланировать территорию для удобства разворота здесь специальной техники», – пояснил Карим Ибрагимов.

Михаил Иванов проверил ремонт дорог на 22 округе Сормовского района. По его словам, как и в прошлом году особое внимание уделялась дорогам частного сектора. «В прошлом году в рамках проекта были отремонтированы дороги на улицах Мышьяковская, Алебастровая и Академика Вавилова. Отмечу, что суммы в реализации выбранных инициатив задействованы значительные, и это дает возможность претворить в жизнь масштабные проекты. В этом году внимание снова было сконцентрировано на одной из самых актуальных тем – дорогах. В рамках проекта были отремонтированы дороги на улицах Комитетская, Перова, Унженская. Также был произведен ремонт участков на тротуарах по улице Вождей Революции. Проводимая масштабная работа в очередной раз доказывает актуальность и важность проекта «Вам решать». В рамках проекта сами жители предлагают проекты и инициативы и принимают активное участие в воплощении своих идей в жизнь. При этом депутаты со своей стороны оказывают им всю возможную помощь и поддержку», – сказал Михаил Иванов.

Анна Татаринцева рассказала, что в рамках проекта «Вам решать» в деревне Ляхово Приокского района будут отремонтированы четыре дороги. «Там были проведены работы по ремонту дорожных покрытий, на участках заменены люки колодцев, сделаны укрепительные полосы из щебня. Общая площадь работ составила более 3,5 тыс. квадратных метров», – рассказала депутат. «Хочу напомнить всем нижегородцам, насколько важна ваша инициатива и ваши голоса! Надеюсь, что в следующем году вы будете еще активнее принимать участие в таких проектах», – отметила Анна Татаринцева.

Фото: Александр Воложанин