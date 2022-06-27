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Новости компаний27 июня 2022 9:53

«Ростелеком» поддержал нижегородский чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров

В соревнованиях приняли участие 60 пожилых людей, прошедших отборочные испытания в районных соревнованиях
«Ростелеком» поддержал нижегородский чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров

«Ростелеком» поддержал нижегородский чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров

«Ростелеком» выступил партнером ХII чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Нижегородской области. В нем приняли участие 60 пожилых людей, прошедших отборочные испытания в районных соревнованиях.

Финалисты состязались в умении пользоваться поисковыми системами, создавать скриншоты изображений, выполняли задания по кибербезопасности: выбирали надежный пароль, распознавали признаки фишинга, проверяли подлинность сайта финансовой организации.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Приятно видеть, что участие в чемпионате — для каждого маленькая победа в освоении информационного пространства. Участники состязаний доказали: стать уверенным интернет-пользователем можно в любом возрасте. Вариантов для обучения множество: очные курсы, онлайн-семинары. Самостоятельно постигать азы интернета поможет электронное пособие “Азбука интернета”, специально разработанное для людей старшего поколения “Ростелекомом” и Пенсионным фондом России».

Надежде Почтарюк из Сарова, самой старшей участнице конкурса, в июне исполнилось 83 года. С заданиями она справилась легко, поскольку работу на компьютере освоила давно.

Надежда Почтарюк:

«Навыки работы с сетевыми ресурсами приходят со временем. Я, например, пользуюсь интернетом каждый день: читаю новости, смотрю видео, обмениваюсь сообщениями с дочкой и внучками, общаюсь со знакомыми в социальных сетях. Участие в турнире для меня — это возможность еще чему-либо научиться».

Татьяна Богданова, заместитель руководителя НРО «Союз пенсионеров России»:

«Уровень подготовки участников чемпионата с каждым годом растет. Среди конкурсантов этого года были те, кто прошел обучение на курсах, организованных при поддержке “Ростелекома”. Пенсионеры учились находить в интернете торговые площадки, регистрироваться на маркетплейсах и безопасно совершать онлайн-покупки. Особенно радует, что полученные знания пожилые люди применяют в повседневной жизни».

Победители соревнований Зинаида Корсунова из поселка Сокольское и Евгений Гостяев из Шатковского района представят Нижегородскую область на Всероссийском онлайн-чемпионате по компьютерному многоборью.

«Ростелеком» отметил призами конкурсантов, показавших лучшие результаты по теме кибербезопасности, и вручил учебные пособия «Азбука интернета» всем участникам турнира.

Организаторами многоборья выступили министерство труда и социальной политики Нижегородской области и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».