«Ростелеком» поддержал нижегородский чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров

«Ростелеком» выступил партнером ХII чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Нижегородской области. В нем приняли участие 60 пожилых людей, прошедших отборочные испытания в районных соревнованиях.

Финалисты состязались в умении пользоваться поисковыми системами, создавать скриншоты изображений, выполняли задания по кибербезопасности: выбирали надежный пароль, распознавали признаки фишинга, проверяли подлинность сайта финансовой организации.

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Приятно видеть, что участие в чемпионате — для каждого маленькая победа в освоении информационного пространства. Участники состязаний доказали: стать уверенным интернет-пользователем можно в любом возрасте. Вариантов для обучения множество: очные курсы, онлайн-семинары. Самостоятельно постигать азы интернета поможет электронное пособие “Азбука интернета”, специально разработанное для людей старшего поколения “Ростелекомом” и Пенсионным фондом России».

Надежде Почтарюк из Сарова, самой старшей участнице конкурса, в июне исполнилось 83 года. С заданиями она справилась легко, поскольку работу на компьютере освоила давно.

Надежда Почтарюк:

«Навыки работы с сетевыми ресурсами приходят со временем. Я, например, пользуюсь интернетом каждый день: читаю новости, смотрю видео, обмениваюсь сообщениями с дочкой и внучками, общаюсь со знакомыми в социальных сетях. Участие в турнире для меня — это возможность еще чему-либо научиться».

Татьяна Богданова, заместитель руководителя НРО «Союз пенсионеров России»:

«Уровень подготовки участников чемпионата с каждым годом растет. Среди конкурсантов этого года были те, кто прошел обучение на курсах, организованных при поддержке “Ростелекома”. Пенсионеры учились находить в интернете торговые площадки, регистрироваться на маркетплейсах и безопасно совершать онлайн-покупки. Особенно радует, что полученные знания пожилые люди применяют в повседневной жизни».

Победители соревнований Зинаида Корсунова из поселка Сокольское и Евгений Гостяев из Шатковского района представят Нижегородскую область на Всероссийском онлайн-чемпионате по компьютерному многоборью.

«Ростелеком» отметил призами конкурсантов, показавших лучшие результаты по теме кибербезопасности, и вручил учебные пособия «Азбука интернета» всем участникам турнира.

Организаторами многоборья выступили министерство труда и социальной политики Нижегородской области и региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».