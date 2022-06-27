"ЛУКОЙЛ" поддержал День молодежи в Кстове.

25 июня 2022 года город Кстово отметил День молодежи. Масштабное празднование прошло при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

Кстовчане могли поучаствовать в творческих мастер-классах, попробовать свои силы на спортивных площадках и посетить фестиваль молодежных субкультур. Также была организована работа фуд-корта, фотобудки, разнообразные конкурсы и розыгрыши. В этот день каждый мог найти себе развлечение по душе.

Ярким аккордом Дня молодежи стало зажигательное выступление известной московской кавер-группы «Русский бит».

«Лето, солнечная погода, много активностей на любой вкус – праздник получился отличный! Очень здорово, что наша молодежь с удовольствием включается во все социально значимые проекты, конкурсы, соревнования, и на таких общегородских мероприятиях она в первых рядах», – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.