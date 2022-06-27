Самоизоляцию для беременных продлили в Нижегородской области до 31 июля 2022 года

Режим самоизоляции для беременных в Нижегородской области продлили ещё на месяц – до 31 июля 2022 года, согласно очередным внесённым изменениям в указ губернатора региона "О режиме повышенной готовности". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Отмечено, что в течение указанного срока работодателям предписано перевести беременных женщин на дистанционную работу.

Напомним, 55 нижегородцев заразились коронавирусом за последние сутки. Общее число переболевших в регионе превысило 423,5 тысячи человек.

А коллективный иммунитет Нижегородской области на данный момент составляет 18%. В регионе привились свыше 1,9 миллиона человек.