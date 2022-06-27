Более 9 тысяч бизнес-клиентов «ТНС энерго НН» выбрали электронный документооборот

Почти 25% от общего числа всех клиентов-юридических лиц гарантирующего поставщика на территории Нижегородской области перешли на электронный документооборот (ЭДО).

Электронные документы подписываются квалифицированной цифровой подписью и имеют такую же юридическую силу, как и документы на бумажных носителях с собственноручной подписью.

В рамках электронного документооборота можно направлять и получать подписанные электронной подписью платежные документы, счета, счета-фактуры, акты сверки взаимных расчетов, первичные учетные документы, уведомления, претензии и другие документы.

Электронный документооборот ускоряет бизнес-процессы, экономит время и ресурсы. Цифровой формат поможет снизить затраты клиентов на бумагу и доставку бумажных документов. При этом согласовать, подписать и отправить электронный аналог можно всего за несколько минут. Получение цифровой документации происходит моментально, сразу после отправки.

На сегодняшний день «ТНС энерго НН» работает с сетью деловых коммуникаций и обмена электронными документами «СБИС» и системой «Диадок». Гарантирующий поставщик рекомендует своим бизнес-клиентам воспользоваться ЭДО для повышения эффективности работы и ускорения информационного обмена с компанией.