Зелёные насаждения Дендропарка им. И.Н. Ильяшевича обследуют и пересчитают

В Дзержинске определен подрядчик для составления актуального паспорта инвентаризации особо охраняемой природной территории «Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича». Выполнять данную работу будет специализированная компания «Экострой» (г. Ростов-на-Дону), работающая в области охраны окружающей среды, рационального природопользования, лесного и городского хозяйства. Сумма контракта составляет порядка 2,4 миллионов рублей.

«Дендропарк всегда пользовался популярностью у жителей Дзержинска. Это место может стать действительно красивым, безопасным и доступным для прогулок и отдыха жителей и гостей города, а также для просвещения наших школьников, – сказал первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев. – К сожалению, долгое время территория парка была заброшена: ни содержания, ни ухода за растениями не было десятки лет. Как превратить эти «джунгли» в настоящий ботанический сад, покажет проект развития территории, в основу которого лягут результаты обследования и инвентаризации зеленых насаждений. Проект должен включить в себя также учебный центр и биостанцию для детей и подростков. Мы должны восстановить исторический замысел парка, сделать его таким, как хотел Иван Ильяшевич – для природы и людей».

В первую очередь команда дендрологов должна будет провести тщательную исследовательскую работу на месте. Они определят количество, породы деревьев и кустарников, их диаметр, возраст, высоту, опишут состояние, наличие фито- и энтомоповреждений. Специалисты также укажут расположение поврежденных, больных и сорных растений. Отдельно будут определены и обозначены редкие, коллекционные и экзотические породы растений. Также будут даны рекомендации для размещения тропиночной сети и возможных типов ее покрытий.

«Отрадно видеть такую заинтересованность администрации города Дзержинска в вопросах экологии и развития городской среды, – сказал генеральный директор ООО «Экострой» Андрей Статов. – За 12 лет практической деятельности мы участвовали в создании таких знаковых объектов, как Музей-усадьба «Архангельское» и дворцовый парк «Гатчина» (парк «Сильвия»), провели работы по инвентаризации зеленых насаждений более чем в 100 городах по всей стране. Главное, к чему мы стремимся в своей работе – баланс между сохранением существующих природных объектов и использованием их на благо человека и города».

Инвентаризация зеленых насаждений на особо охраняемой природной территории «Дендропарк имени И.Н. Ильяшевича», составляющей 47,31 га, закончится осенью текущего года. В рамках своей работы дендрологи проведут несколько открытых лекций для учащихся дзержинского Эколого-биологического центра.