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Здоровье27 июня 2022 9:30

55 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

Общее число переболевших в регионе превысило 423,5 тысячи человек
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

По последним данным на 27 июня, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 55 жителей. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 423 550. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 124 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от болезни полностью излечились 411 091 житель региона.

Кроме того, общее число жертв вируса в регионе по-прежнему составляет 11 565 человек. За последние сутки смертей вследствие коронавируса не зарегистрировано.

Известно, что госпитализировали только 9 человек.

Напомним, уже свыше 1,9 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 18%.