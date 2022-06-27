55 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 27 июня, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 55 жителей. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 423 550. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 124 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от болезни полностью излечились 411 091 житель региона.

Кроме того, общее число жертв вируса в регионе по-прежнему составляет 11 565 человек. За последние сутки смертей вследствие коронавируса не зарегистрировано.

Известно, что госпитализировали только 9 человек.

Напомним, уже свыше 1,9 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 18%.