Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 8:44

Чрезвычайный уровень пожароопасности ожидается в Нижегородской области с 28 июня по 3 июля 2022 года

Сегодня температура воздуха может достичь +29…+30 градусов
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов ожидается по юго-востоку Нижегородской области с 28 июня по 3 июля 2022 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня, 27 июня, на Нижний Новгород обрушатся ливни, грозы и ураганный ветер. Непогода продлится весь день.

Кроме того, региональное Управление Роспотребнадзора поделилось результатами исследований проб воды нижегородских озёр: в пяти водоёмах областного центра купаться не рекомендуется.

Жители города уже пожаловались на укусы церкарий в озере Земснаряд Нижнего Новгорода.

В том числе мы публиковали прогноз погоды на ближайшую неделю 27 июня-3 июля.