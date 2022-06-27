Чрезвычайный уровень пожароопасности ожидается в Нижегородской области с 28 июня по 3 июля 2022 года

Высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов ожидается по юго-востоку Нижегородской области с 28 июня по 3 июля 2022 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня, 27 июня, на Нижний Новгород обрушатся ливни, грозы и ураганный ветер. Непогода продлится весь день.

Кроме того, региональное Управление Роспотребнадзора поделилось результатами исследований проб воды нижегородских озёр: в пяти водоёмах областного центра купаться не рекомендуется.

Жители города уже пожаловались на укусы церкарий в озере Земснаряд Нижнего Новгорода.

В том числе мы публиковали прогноз погоды на ближайшую неделю 27 июня-3 июля.