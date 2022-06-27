Новый ЖК "Авангард" строится возле парка 1 Мая в Нижнем Новгороде. Фото: СЗ "Андэко"

Новый жилой комплекс "Авангард" строится в Сивашском переулке возле Парка имени 1 Мая в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Он будет представлять собой шестиэтажный двухподъездный дом комфорт-класса, о чём сообщается на официальном сайте компании-застройщика СЗ "Андэко".

Цокольный этаж здания будет отведён под кладовые, в которых удобно хранить крупные и сезонные вещи. Двор дома ожидает комплексное озеленение, а также возведение спортивных и детских площадок.

ЖК "Авангард" рассчитан на 83 квартиры площадью от 26,07 м² до 90,26 м² (квартиры-студии, одно-, двух- и трёхкомнатные) и 51 кладовую. Завершение строительства запланировано на IV квартал 2023 года.

Рядом с будущим жилым домом находятся: станция метро "Чкаловская", остановка общественного транспорта, детские сады, школы, больница, магазины и другие сервисы.