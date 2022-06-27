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Общество27 июня 2022 7:54

Четыре ресторана «Вкусно и точка» открылись в Нижнем Новгороде 27 июня

Большого ажиотажа на открытии не было
Василий КРОТОВ

В Нижнем Новгороде 27 июня открылись сразу четыре ресторана «Вкусно и точка». Они должны заместить собой ушедший с российского рынка «Макдоналдс». На открытие российских аналогов пришло много нижегородцев, но ажиотажа не было.

Как сообщается, пока рестораны «Вкусно и точка» открылись только на четырех улицах города – на площади Революции, на площади Горького, на улице Веденяпина и на Нижневолжской набережной. Как сообщает присутствующий на открытии журналист «Комсомолки», в меню привычные чизбургер, гамбургер, наггетсы, снэк боксы и картошка фри. Есть и ушедшая с российского рынка Кока-Кола.