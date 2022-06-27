Лошадь утонула на озере в Нижнем Новгороде, оказавшись в ледяной воде

Трагическое стечение обстоятельств привело к гибели молодой кобылы в Нижнем Новгороде – лошадь утонула в озере, оказавшись в ледяной воде. Инцидент произошел на озере ЗКПД-4 в Сормовском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

В жаркий день две наездницы решили отправиться с лошадьми к воде, то ли они хотели освежиться, то ли поплавать с ними, но результат оказался печальный. Прямо на глазах у нижегородцев, отдыхающих на пляже, одна из лошадей начала тонуть. Очевидцы тут же бросились на помощь, но вытащить животное из воды едва ли могли.

- Голову то ей поднимайте [из воды], - кричали люди, оставшиеся на берегу. Однако все попытки помочь кобыле оказались тщетными, сердце животного остановилось.

Как оказалось, наезднице и хозяйке лошади по имени Авита всего 13 лет и кобылу ей купили пару дней назад.

- Девочка пренебрегла техникой безопасности, завела лошадь слишком быстро в холодную воду, - пишут в телеграм-канале.

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