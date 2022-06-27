В Дзержинске пересчитали стимулирующие выплаты воспитателям в детсадах

В Дзержинске продолжается работа над перерасчетом стимулирующих выплат воспитателям детского сада № 103. На данный момент учреждение совместно с департаментом образования Дзержинска пересчитало выплаты на второе полугодие 2022 года. Их решено увеличить в полтора раза. Об этом сообщается на сайте администрации Дзержинска.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о грядущем увольнении сразу пяти воспитателей детского сада № 103. Причиной стало начисление стимулирующих выплат.

- Ситуацию с недостаточным информированием сотрудников о порядке установки и начисления премий и стимулирующих выплат со стороны руководства учреждений мы исправим в каждом из них, - пообещала заместитель главы Дзержинска Ольга Палеева. - С июля начнут действовать новые размеры стимулирующих выплат, и я очень надеюсь, что воспитатели поменяют свое решение и останутся в детском саду.

По данным администрации, двое воспитателей уже отозвали свои заявления на уход. Остальные могут это сделать в течение недели. К слову, по поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова ведется проверка начисления премий и стимулирующих выплат во всех детсадах города.