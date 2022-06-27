Нижегородцы не ждут открытия ресторанов "Вкусно – и точка"

Большинство нижегородцев не планируют посещать рестораны "Вкусно – и точка", пришедшие на смену McDonald’s. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в социальных сетях ИА "Время Н".

Согласно получившимся данным, 34% опрошенных нижегородцев проголосовали за ответ "Мне всё равно" и другие 34% – за ответ "Не ходил в McDonald’s, не пойду и в новую сеть".

5,33% респондентов не пойдут во "Вкусно – и точка" из принципа, полагая, что "замена – это не то".

14% нижегородцев хотят пойти в новую сеть ресторанов быстрого питания из любопытства, а 12,67% соскучились по McDonald’s и хотят сравнить меню.

Напомним, ранее мы рассказывали, что первые рестораны сети "Вкусно – и точка" откроются в Нижнем Новгороде уже сегодня, 27 июня.

Сеть ресторанов McDonald’s прекратила работу под старым брендом. Точки McDonald’s закрыты в Нижнем Новгороде с 15 марта. В последний день своей работы они собрали огромные очереди.