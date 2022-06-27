Сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» приняли участие в фестивале «День молодежи-2022»

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» приняли участие в фестивале «День молодежи-2022»

Специалисты «Нижновэнерго» в рамках всероссийского фестиваля на локации «Пространство карьеры» организовали площадку «Россети Центр и Приволжье» – лучший работодатель региона».

В течение всего дня на площадке работали тематические зоны, где можно было посмотреть ролики о работе энергетиков, пообщаться и оставить свои контакты HR-специалистам «Нижновэнерго», а также совершить виртуальную экскурсию по Шуховской башне на Оке. Каждый час проводились тематические викторины, победители которых получили памятные награды.

Большое внимание на мероприятии уделялось вопросам профориентации: специалисты филиала на круглом столе «HeadHunter» рассказали о ключевых критериях при найме сотрудников, а также принимали участие в разборе результатов деловых игр «Собеседование на 5+» и «6 рукопожатий».

Благодаря таким активностям каждый молодой человек смог получить представление о том, что предлагает рынок труда, как вести себя на первом собеседовании и на что делать акцент при поиске работы.

«Профориентация является одним из элементов системы подготовки кадров и регулятором между системой образования и производством. Мы понимаем важность работы в данном направлении и, в свою очередь, уделяем ей немалое внимание, начиная вести эту деятельность еще со школы»,- сказал заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.