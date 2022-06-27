Ливни, грозы и ураганный ветер обрушатся на Нижний Новгород 27 июня

Грозы, ливни и порывы юго-западного ветра со скоростью до 17 м/с обрушатся на Нижний Новгород и местами на Нижегородскую область сегодня, 27 июня. Согласно данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", непогода продлится в течение всего дня.

Вследствие чего в регионе возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы ЛЭП и линий связи, нарушение работы объектов ЖКХ, обрушения ветхих и слабоукреплённых сооружений (в том числе строительных кранов), деревьев со слабыми корнями. Возможны повреждения объектов электроэнергетики и другое.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют:

- держитесь в стороне от ЛЭП, деревьев, ветхих построек, не ставьте вблизи них свои машины;

- не прячьтесь от грозы под высокими деревьями (особенно одинокими) и держитесь в стороне от высоких металлических конструкций;

- отключите на улице мобильный телефон;

- оставайтесь в помещении и держитесь подальше от окон;

- не пользуйтесь личным транспортом без крайней нужды, либо же максимально снизьте скорость при движении;

- не заходите в водоёмы в время грозы;

- не выезжайте на велосипеде или мотоцикле.