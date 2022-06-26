Женщина сломала шейку бедра, упав с тарзанки в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде

Травмой закончилась прогулка по парку «Швейцария» в Нижнем Новгороде для одной из местных жительниц. Женщина решила прокатиться на тарзанке, но в итоге сорвалась и упала, сломав шейку бедра. Об этом в своём сюжете сообщает телекомпания «Волга».

Пострадавшую госпитализировали, а через какое-то время перевели на домашний режим, впереди долгий путь к восстановлению.

- К полноценной жизни я смогу вернуться только через год. Через 4 месяца можно будет нагружать больную ногу. Четыре месяца я буду прикована к кровати, - рассказала женщина, получившая травму.

В случившемся пострадавшая обвиняет администрацию парка. Однако представители парка заявляют, что ответственности за случившееся не несут.

- Очень хочется, чтобы люди просто ознакомились с правилами. Поняли, по возрасту и по силам ли им это. Здесь не только примитивные горки, но и новые аттракционы для города. Поэтому нужно лишний раз убедиться в безопасности, - рассказала арт-директор парка «Швейцария» Юлия Скугаревская.

В настоящее время полиция проводит проверку по этому инциденту.

Напомним, первая очередь благоустройства парка «Швейцария» была завершена в 2021 году. Здесь появилось 16 павильонов с детским центром, кафе, пунктом проката спортивного оборудования, помещениями для тихих игр и чтения. Помимо этого были созданы два фонтана, благоустроено 18 километров дорожек, установлены 155 камер видеонаблюдения и 828 парковых светильников.

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