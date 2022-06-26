Телеведущие Антон Комолов и Лера Дергилева опробовали разработку нижегородских учёных

Фото: Скрин из программы "Источник" (https://www.youtube.com/watch?v=j82NsWOW-wQ).

Телеведущие Антон Комолов и Лера Дергилёва опробовали на себе разработку ученых из ННГУ имени Лобачевского. В эфире программы «Источник» был пройден тест на когнитивный возраст.

В результате пройденных заданий 35-летняя Лера Дергилева получила результат в 67,2 лет, а 46-летний Антон Комолов прошёл тест на итог в 58,5 лет. Оба телеведущих оказались невероятно рады своим показателям, но у них возникло множество вопросов. Например, чем меньше показывает возраст, тем глупее человек? Или, наоборот, чем старше, тем хуже?

На эти вопросы постарался ответить проректор по научной работе ННГУ Михаил Иванченко. Он объяснил, что тест надо проходить сосредоточенным на результат.

- Есть такое общее убеждение, что человек самый умный и учится лучше всего до 20 лет, а потом глупеет, но это не так. Если говорить о человеке в 40 лет, то он не то чтобы глупеет, просто у человека когнитивные способности другие. У таких людей больше опыта, они лучше предсказывают события, лучше общаются с другими людьми и понимают реакции, - объяснил Михаил Иванченко.

Все желающие могут пройти тест на когнитивный возраст здесь. Только есть важно условие –онлайн-калькулятором можно воспользоваться только с компьютера, так как нужна мышка.

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