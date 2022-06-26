Новые автомобили начали поступать в лечебные организации Нижегородской области

Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Новые автомобили начали поступать в медицинские организации Нижегородской области. Прибыла первая поставка в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал в своем телеграм-канале.

– Все автомобили прошли специальное брендирование, – уточнил чиновник.

Напомним, что до конца 2025 года на модернизацию первичного звена здравоохранения в Нижегородской области направят 15,58 миллиарда рублей.

– На эти деньги, например, запланировано приобретение 321 единицы транспорта для нужд медучреждений, – рассказывал ранее Давид Мелик-Гусейнов. – Общая сумма закупки 271,7 миллиона рублей.

Также известно, что программу развития медицинской реабилитации будут реализовывать в Нижегородской области. Программа подразумевает технологическое и кадровое развитие.

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