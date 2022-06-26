Нижегородцы вновь пожаловались на неработающие общественные туалеты

Нижегородцы снова пожаловались на неработающие общественные туалеты в городе. Время от времени закрытыми оказываются санитарные модули на площади Маркина, а также на набережных – Нижневолжской, Верхневолжской и Федоровского. Об этом местные жители написали на странице губернатор Нижегородской области Глеба Никитина во «Вконтакте».

- Наш город невероятно преобразился, за что огромная благодарность, но, подскажите, пожалуйста, когда же у нас заработают туалеты? Девушки в положении, детки и т.д. - просто не могут комфортно гулять по городу, так как туалеты работают только в двух местах: в Кремле и в Швейцарии, - написала нижегородка Ксения Киселева.

На жалобу лично отреагировал глава региона, написав, что в настоящее время туалетные модули на площади Маркина, на Речном вокзале, на Большой Покровской, в парке Кулибина и в парке Пушкина работают.

- В течение двух недель заработает на Федоровского, - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, в 2022 году новые общественные туалеты появятся на четырёх благоустроенных пространствах Нижнего Новгорода. Их установят на территории Гребного канала, в сквере Свердлова, в Александровском саду, на Стрелке.

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