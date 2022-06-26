40% нижегородцев предпочитают проводить отпуск в России

Среди жителей Нижнего Новгорода 40% считают идеальным отпуском отдых в России. Кстати, мужчины убеждены чаще женщин, что для идеального отпуска необязательно ехать за границу. Соотношение здесь 48% против 37%. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob, которая провела опрос среди населения.

Ещё 31% опрошенных предпочли бы слетать за границу во время отпуска, так как, по их мнению, соотношение цена-качество несравнимы с отдыхом в России.

- Тех, кто в идеале хотел бы отдохнуть за рубежом, больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди респондентов старше 45-ти (35% против 29%), - отметили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Для отпуска за границей чаще всего предпочитают Турцию (11%), Италию (9%), Испанию (7%), Таиланд (6%) и ОАЭ (3%). Ещё 4% нижегородцев (преимущественно мужчины-респонденты) мечтают об отдыхе в США.

- По сравнению с прошлым годом число поклонников турецких курортов выросло, - отмечается в исследовании.

Для отдыха по России нижегородцы выбирают поездки в Сочи и Адлер (16%), Крым (13%) и Санкт-Петербург (10%). По 5% предпочли бы провести отпуск на курортах Краснодарского края и в родном городе.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» рассказывала о том, что сейчас происходит в туристической отрасли и куда нижегородцы могут поехать в отпуск летом.

– Я бы сейчас не рекомендовала пересекать границу России, потому что есть пока некая неопределенность с самолетным парком, что и куда полетит непонятно. Сейчас на все международные рейсы переставляют сухие суперджеты, а у них дальность полета весьма ограничена, – рассказывала генеральный директор туркомпании «Роза ветров НН» Мария Свиридова. – Я советую людям путешествовать по России, у нас большая и красивая страна.

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