Встреча с писателем Олегом Роем состоится в Нижнем Новгороде 26 июня

Встреча с писателем и сценаристом Олегом Роем состоится в Нижнем Новгороде 26 июня. Мероприятие пройдет в 15:00 в зале «Евстигнеев» пространства «Точка кипения – Мининский университет». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Творческая встреча на тему: «Чтение – это мода? Влияние литературы на современную жизнь» состоится в рамках масштабного фестиваля «День молодежи - 2022». Нижегородцы смогут узнать о последних тенденциях современной российской литературы и книжного рынка, с ними также поделятся писательскими секретами.

Олег Рой также расскажет о своих творческих планах и новых книгах из мистического цикла «Семь» («Старьевщица» и «Порог»). Для участия во встрече нужна регистрация.

Напомним, что основной площадкой фестиваля «День молодежи» в Нижнем Новгороде станет площадь Минина и Пожарского. В этот день молодые нижегородцы смогут найти для себя много полезного, прокачать свои навыки в различных сферах на специальных тренингах, узнать больше о ЗОЖ и просто повеселиться.

Фестиваль завершится зрелищным концертом. На главной сцене выступят Going Deeper, BYOR и Мари Краймбрери. Ранее «Комсомолка» публиковала полную программу фестиваля «День Молодежи» в Нижнем Новгороде.

Справка:

Олег Рой – российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель. Является автором десятков романов для взрослых, а также книжных и анимационных проектов для детей. Среди них - «Джинглики», «Дракоша Тоша», «Супер МЯУ», «Волшебная лавка Есении».

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