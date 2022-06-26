Мужчина утонул в реке Теша в Арзамасском районе

Ужасные новости из Арзамасского района – там недалеко от села Водоватово в реке Теша утонул мужчина. О случившемся стало известно в 11:50 26 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Очевидцы вытащили тело мужчины 1977 года рождения из воды и передали полицейским для проведения оперативно-следственных мероприятий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

- Резкий всплеск гибели людей на водных объектах происходит в жаркие дни, - подчеркнул начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев.

Нижегородцы должны знать, что во время отдыха вблизи водоёмов необходимо соблюдать правила поведения на воде и быть предельно осторожными.

Напомним, что единым номером вызова экстренных служб является «112». Звонки принимают круглосуточно и бесплатно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!