Нижегородским сотрудникам закрывшейся IKEA предложили обратиться в центры занятости

Сотрудники магазина IKEA, закрывшегося в Нижнем Новгороде, могут обратиться в центры занятости населения для дальнейшего поиска работы и трудоустройства. Такой информацией поделился ЦУР Нижегородской области в соцсетях.

- Я работаю в ИКЕА, которая на днях объявила о сокращении масштабов бизнеса в России. Скажите, пожалуйста, осведомлены ли власти об этом? Какие меры планируется принять в связи с этим? На какую поддержку могу я рассчитывать? – поинтересовалась нижегородка Маргарита Жукова на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ответ на волнующую тему пришел от центра управления регионом, представители которого посоветовали обратиться в центры занятости населения для подбора вакансий. В настоящее время банк вакансий Нижнего Новгорода содержит свыше 30 тысяч различных предложений.

- Если сразу же не получится подобрать подходящую вакансию, то центры занятости предложат активные программы занятости: например, профессиональное переобучение. На период поиска и подбора работы выплачивается пособие по безработице, - объяснили специалисты.

С мерами поддержки, предложенными на 2022 год, по части занятости населения можно ознакомиться здесь.

Напомним, магазины сети ИКЕА закрылись в Нижегородской области с 4 марта 2022 года. Продажи не производились ни на торговых площадках, ни в интернет-магазинах и Студиях ИКЕА.

– В сложившейся ситуации ИКЕА вынуждена приостановить продажи в России, – было сказано в обращении к покупателям на официальном сайте бренда.

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