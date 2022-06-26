Ещё 97 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 26 июня 2022 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19. Из них 13 человек госпитализировано. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 423 495 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 140 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 410 967 жителей региона.

– По состоянию на 24 июня, коллективный иммунитет в регионе составляет 18%. Полную вакцинацию прошли 1 912 689 человек, – отмечается на сайте. – Первым компонентом вакцинировались 1 997 034 человека.

К сожалению, число умерших выросло до 11 565 человек. За минувшие сутки не справилось с болезнью ещё двое нижегородцев.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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