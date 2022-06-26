Прокуратура начала проверку после ДТП в Борском районе, где легковушка наехала на женщину с детьми

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту ДТП в Борском районе, где минувшим вечером погиб новорожденный младенец, а ещё два ребёнка и женщина получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 25 июня. Женщина за рулем автомобиля Рено Логан не справилась с управлением и наехала на пешеходов около села Спасское.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, в том числе 3 детей. Позднее один ребенок погиб, - отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Нижегородская прокуратура, в свою очередь, взяла на контроль расследование этого дела.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Выксе днем 11 мая машина сбила сразу четверых детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Инцидент случился на пересечении улиц Красные Зори и Островского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!