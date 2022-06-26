Нижегородский суд отказал в компенсации родственникам умершей от COVID-19 санитарки

Нижегородский суд отказал в компенсационной выплате родственникам умершей от COVID-19 санитарки. Об этом один из юристов, занимающихся этим делом, написал на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина во «Вконтакте».

- Очень бы хотелось, чтобы благодарность медработникам и их семьям была не только на словах, но и на деле. Проработавшая 38 лет санитаркой, и работавшая в период пандемии в ковидном госпитале Пестова Татьяна Васильевна заразилась и умерла, но в выплатах ее родным отказывают, - попросила о помощи у главы региона Алена Миронова.

Как сообщается, Татьяна Пестова в период пандемии работала санитаркой в клинико-диагностической лаборатории больницы №33 в Ленинском районе, на базе которой был создан ковидный госпиталь. Помимо своих обычных обязанностей женщина занималась сбором анализа у COVID-пациентов, доставляла их в лабораторию, также она проводила обеззараживание емкостей.

Татьяна Пестова скончалась от коронавируса 10 февраля 2021 года, после чего её муж обратился за компенсацией, но в выплате было отказано с формулировкой: «Ваша супруга была санитаркой, в непосредственном контакте с больными ковидом не работала». Нижегородский районный суд также отказал во всех выплатах из-за отсутствия «непосредственного контакта».

- Работа с биоматериалом – это не работа с пациентом? Для ФСС и суда – нет, - с грустью сообщила другой юрист Мария Никитина.

На просьбу о помощи с этим делом отреагировали представители Минздрава Нижегородской области, которые поинтересовались, обращались ли родственники умершей санитарки в администрацию COVID-госпиталя для проведения служебного расследования.

- Доказан ли факт заражения медицинского работника на рабочем месте? – спросили представители нижегородского Минздрава.

Юрист ответила, что служебное расследование было проведено и заболевание было признано профессиональным, но случай оказался не страховым, так как, по мнению ФСС, в ковидном госпитале у санитарки не было непосредственного контакта с больными ковидом.

- Считаю отказ в выплате с такими выводами противоречащим здравой логике и фактической ситуации в работе санитарки. Выполняя такую работу, у неё были максимальные риски заражения, нисколько не меньше, чем у среднего и старшего медицинского персонала, - написала Алена Миронова.

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