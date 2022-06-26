Давид Мелик-Гусейнов рассказал о состоянии пострадавших детей, сбитых в Борском районе

Четыре человека, из которых трое – дети, пострадали в результате наезда легкового автомобиля около села Спасское в Борском районе. О состоянии пострадавших в своем телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Одномесячный младенец умер в машине скорой медицинской помощи. Выражаю соболезнования родителям и близким, - поделился чиновник.

Министр также сообщил, что ещё одного ребёнка госпитализировали в Борскую ЦРБ, где врачи оценили его состояние как стабильное и отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Другому ребенку помощь оказали на месте происшествия, в госпитализации он не нуждался.

Напомним, наезд на пешеходов произошел на 27 километре автодороги «Линда - Спасское» 25 июня. В 19:20 легковушка Рено Логан выехала на правую обочину, где сбила людей.

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