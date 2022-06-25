66-летний мужчина утонул в Борском районе 25 июня

В Борском районе Нижегородской области спасатели извлекли тело мужчины из озера Юрасовское. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области вечером в субботу, 25 июня.

Сообщение о происшествии поступило в 16:40.

- Силами водолазной группы ПРПСО из водоема извлечено и доставлено на берег тело погибшего мужчины, - сообщили в ведомстве.

К сожалению, несчастные случаи на воде происходят в регионе довольно часто. Только за лето 2021 года, с 1 июня по 31 августа, в Нижегородской области утонули 74 человека, среди них 9 детей.

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