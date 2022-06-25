Собственника снесенного особняка на Черниговской оштрафовали на 15 тысяч рублей

Собственника снесенного особняка на Черниговской в Нижнем Новгороде оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об это сообщает Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области в социальных сетях.

Так, после поступления в УГООКН Нижегородской области информации о начале сноса дома 10 января 2022 года провели контрольно-надзорные мероприятия. В отношении собственника здания составили протокол об административном правонарушении, а материалы административного дела направили в суд.

- Нижегородский районный суд признал собственника дома №10 по ул. Черниговской виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.13 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и назначил административное наказание в виде штрафа, - уточнили в ведомстве.

Для того, чтобы сохранить целостность историко-градостроительной среды улицы Черниговской, собственник должен разработать проект воссоздания дома №10. После поступления проект рассмотрят на совместном заседании Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области и Общественного совета при УГООКН Нижегородской области.

Напомним, что историческое здание начали сносить на улице Черниговской, 10 в Нижнем Новгороде днем 4 декабря.

Корреспондент «КП-Нижний Новгород» попытался разобраться в этой ситуации и направил запрос в региональное Минграддеятельности. Были получены ответы из нескольких инстанций. Так, в самом Минграде ответили, что здание не является архитектурным памятником и его, конечно, можно снести, но должно быть получено разрешение на снос, чего собственник не сделал. Между тем, еще 28 сентября на заседании экспертного совета было объявлено, что снос дома недопустим, так как он относится к градообразующим объектам и формирует архитектурный облик улицы Черниговской.