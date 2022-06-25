30 спасателей дежурят на 17 пляжах в Нижнем Новгороде

30 спасателей дежурят с 10:00 до 19:00 на 17 пляжах в Нижнем Новгороде. Сейчас в городе проводят проверки состояния городских пляжей. Об этом сообщает городское управление ГО и ЧС.

- У нас в городе открыто 17 пляжей, из них четыре – зона отдыха, - уточнил начальник отдела ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций по Сормовскому району Сергей Барыкин.

По его словам, трагические случаи на воде происходят, в основном, с детьми, которые приходят на пляж без сопровождения взрослых. Вторая причина – пьянство.

- В наши должностные обязанности входит следить за порядком на пляже, реагировать на все нарушения, чтобы не заплывали за буйки. Можем оказать медицинскую помощь, перевязать, шину наложить до приезда скорой помощи, - добавил спасатель Геннадий Шишкин.

В каждом спасательном пункте есть набор медицинских средств, чтобы оказать первую доврачебную помощь.

Ранее "Комсомолка" рассказывала, какие будут работать пляжи в Нижнем Новгороде 2022.

Помимо уже привычных для нижегородцев зон отдыха, в этом году они смогут отдохнуть и на тех территориях, которые были благоустроены в прошлом году.