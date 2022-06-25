Гадюка укусила девушку в Нижегородской области

Самые опасные змеи Нижегородской области - гадюки - уже вышли на охоту. И с начала сезона уже зафиксирован один укус ядовитой змеи. Так, в начале июня гадюка укусила девушку в Лукояновском районе Нижегородской области. Об этом "Комсомолке" сообщили в региональном Минздраве.

Известно, что пострадавшую поместили в токсикологическое отделение больницы № 33, где две недели ей оказывали необходимую медицинскую помощь, а затем выписали в удовлетворительном состоянии.

В Минздраве Нижегородской области отметили, что при укусе ядовитой змеёй пострадавшему необходимо оказать срочную медицинскую помощь.

Напомним, что гадюка – единственная опасная змея в наших краях, но встречается она достаточно часто, поэтому нужно знать ее отличительные черты. Больше всего она похожа на ужа.

Чаще всего гадюки обитают на заваленных участках: ниши под валунами, завалы веток, коры, низины, поросшие травой и скрытые кронами деревьев. Именно поэтому не стоит устраивать подобные свалки на своих дачах и огородах. Необходимо регулярно собирать ветки и любой другой мусор, а также постоянно косить траву. Также с территории следует унести крупные валуны и выкорчевать старые пни, убрать бревна и заросли кустарника.

Ранее «Комсомолка» выяснила, что делать, если вы встретили гадюку.