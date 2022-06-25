Давид Мелик-Гусейнов извинился за поведение городецкого педиатра

Давид Мелик-Гусейнов принес извинения за поведение городецкого педиатра. Ситуацию заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона прокомментировал в своем телеграм-канале.

- Если мои коллеги неправы, мы всегда признаём этот факт, приносим извинение и стараемся изменить ситуацию системно, - написал Давид Мелик-Гусейнов. - Но в истории, которая произошла в кабинете педиатра в Городце, конечно, в первую очередь, я приношу свои извинения за эмоции, которые были у нашего коллеги.

Так, недавно в социальных сетях появилось видео, на котором произошел конфликт между врачом и пациентом: педиатр отказалась давать направление, выгоняла женщину из кабинета и даже пыталась отобрать телефон, на который происходила видеозапись.

Однако по словам министра здравоохранения региона, все самое важное осталось за кадром: врач просила женщину выйти подождать пока идёт приём другого человека с маленьким ребёнком.

- Я считаю, все вопросы можно решить без видеокамер и скандалов. Было бы желание. И воспитание. А за эмоциональный срыв врача, конечно, примите мои извинения, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.