В Нижнем Новгороде более ста выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В этом году русский язык сдавали 5,7 тысяч человек, математику – 3 тысячи, химию – 500 выпускников, литературу – 490, географию – больше 100.

- Радует, что много высокобалльников, - сообщил мэр Нижнего Новгорода. - Тот же русский язык на отлично сдали 1464 человека, а это больше четверти участников, из них 55 стобалльников!

Стоит также отметить, что по литературе 100 баллов получил 51 человек, когда в прошлом году их было только 39. Математика и химия оказались сложнее - по этим предметам всего по четыре стобалльника.

- Хочу всех поздравить, ребята, вы молодцы!, - написал Юрий Шалабаев.

Как ранее сообщили в городском департаменте образования, большинство нижегородских выпускников собирается поступать в вузы.

Напомним, что в 2022 году отменили ряд коверных требований на ЕГЭ, а именно - правило по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, а также стала необязательной рассадка детей в шахматном порядке с соблюдением дистанции в 1,5 метра.

Однако перед проведением экзаменов по-прежнему организовывали проветривание и дезинфекцию учебных помещений и классов.