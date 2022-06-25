Ещё у 95 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 24 июня 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 423 398человек. За последние сутки было выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 158 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 410 827 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 11 563, а за последние сутки не было зафиксировано случаев смерти от коронавирусной инфекции.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает пятое место. Выше находятся Москва (230 человек), Санкт-Петербург (232 человека), Московская область (208 человек) и Свердловская область (97 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.