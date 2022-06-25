Для нижегородских грузоперевозчиков продлили действие льгот

Действие льгот по транспортному налогу продлили для грузоперевозчиков в Нижегородской области. Об этом сообщает УФНС по Нижегородской области.

- Льгота действует для организаций и индивидуальных предпринимателей, основной вид экономической деятельности которых на 1 марта 2020 года соответствовал коду 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта». Для них ставка налога на одну лошадиную силу снижается на 25%. Данная льгота предоставляется только в отношении грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л.с, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее такой льготой можно было воспользоваться в 2020 и 2021 годах.

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