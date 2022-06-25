Солнечная и жаркая погода ожидается в выходные в Нижнем Новгороде

Солнечные и жаркие выходные ожидаются в Нижегородской области. Об этом сообщает прогноз сервиса «Яндекс. Погода».

Так, в субботу, 25 июня, с утра температура воздуха прогреется от +18 до +25 градусов. В обед температура достигнет +27. В этот день весь Нижегородский регион ожидает ясная и солнечная погода, а порывы северного ветра достигнут 4,3 метров в секунду.

В воскресенье, 26 июня, с самого утра в регионе будет солнечно, а температура воздуха поднимется до +23градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 2,4 м/с. К обеду температура поднимется до +26 градусов, ветер сменит направление с северного на западное. Вечером столбики термометра опустятся до +19 градусов, а атмосферное давление повысится с 753 до 752 мм рт. ст.. Порывы ветра составят не более 2-3 м/с.

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