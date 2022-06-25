Около 40 гаражей и сараев снесут в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Контракт на выполнение соответствующих работ уже заключили. Об этом сообщает районная администрация.

Всего в перечень незаконно размещенных объектов, подлежащих сносу, вошли два гаража и 37 сараев на улицах Черниговская, Ильинская, Почаинская, Студеная, Ковалихинская и Почаинский овраг. Работы по сносу уже завершены на улицах Ковалихинской, около дома 90, Ильинской, в границах домов 11-115, Студеной, около дома 10А и в Почаинском овраге, возле дома 4.

- Демонтаж старых и аварийных конструкций необходим. Кроме эстетического аспекта, мероприятия по сносу сараев и гаражей важны для безопасности и комфорта горожан и туристов, - уточнил первый заместитель главы Нижегородского района Сергей Крутов.

Напомним, что в прошлом году на территории Нижегородского района было демонтировано более 100 сараев и гаражей общим объемом 400 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что более 1500 самовольно установленных рекламных конструкций было выявлено в Нижнем Новгороде в 2021 году.

Как пояснила директор департамента градостроительного развития и архитектуры, при выявлении незаконной информационной конструкции ее владельцу направляется уведомление о необходимости демонтажа, и он обязан осуществить демонтаж в течение пяти рабочих дней с момента получения такого уведомления. В противном случае демонтаж осуществляется в принудительном порядке.