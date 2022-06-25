В Нижнем Новгороде временно приостановят движение на улице Короленко Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 15:00 до 20:00 25 июня до окончания работ временно приостановят движение транспорта на участке дороги улицы Короленко. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Изменения коснется участка от дома №16 до улицы Новая.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - уточнили в городском департаменте.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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