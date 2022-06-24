Стимулирующие выплаты воспитателям в детских садах Дзержинска пересчитали. Об этом сообщает администрация Дзержинска Нижегородской области.

Так, например, детский сад № 103 и департамент образования Дзержинска рассчитали размер стимулирующих выплат на второе полугодие 2022 года - их размер увеличился в 1,5 раза, начисление начнется с июля.

Размер суммы в фонде оплаты труда детских садов на стимулирующие выплаты утверждается ежегодно заранее - в январе на первое полугодие и в июне на второе.

Ранее в социальных сетях появилась информация об увольнении сразу пяти воспитателей детского сада № 103 из-за начисления стимулирующих выплат.

- Беспокойство родителей детского сада № 103 из-за увольнения воспитателей абсолютно понятно и естественно. Они вовремя взяли ситуацию под контроль, и вместе мы обязательно в ней разберемся, –уточнила заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева.

Как пояснили в департаменте образования города Дзержинска, свои заявления об увольнении уже отозвали два воспитателя.