Стимулирующие выплаты воспитателям в детских садах Дзержинска пересчитаны

В Дзержинске продолжается работа над ситуацией с начислением стимулирующих выплат воспитателям в детском саду № 103. На сегодняшний день учреждение совместно с департаментом образования Дзержинска рассчитало размер стимулирующих выплат на второе полугодие 2022 года. Их размер увеличен в 1,5 раза, а само начисление начнется с июля. Также завершается перерасчет стимулирующих выплат на второе полугодие 2022 года во всех дошкольных учреждениях города.

Размер суммы в фонде оплаты труда детских садов на стимулирующие выплаты утверждается ежегодно на полгода вперёд: в январе на первое полугодие и в июне на второе. Такая работа была проведена во всех учреждениях дошкольного образования города. Прежде всего она была направлена на увеличение суммы стимулирующих выплат воспитателям. Распределением стимулирующих выплат, надбавок, премий и материальной помощи в детских садах Дзержинска занимаются специальные комиссии, избираемые общим собранием трудового коллектива. В их состав входят представители администрации учреждения, председатель профсоюзного комитета, члены педагогического коллектива и работники детского сада. Выплаты распределяются за качество и объем выполняемой работы и за высокие ее результаты, которые, в свою очередь, оцениваются по балльной системе.

Напомним, в социальных сетях появилась информация о предстоящем увольнении сразу пяти воспитателей детского сада № 103 в связи с вопросами, касающимися начисления стимулирующих выплат. 21 июня в администрации города Дзержинска прошла встреча заместителя главы города Дзержинска Ольги Палеевой с родителями, воспитателями и заведующей детским садом № 103.

«В дошкольных учреждениях дети проводят большую часть дня и сильно привыкают к своим воспитателям – «вторым мамам». Поэтому беспокойство родителей детского сада № 103 из-за увольнения воспитателей абсолютно понятно и естественно. Они вовремя взяли ситуацию под контроль, и вместе мы обязательно в ней разберемся, – сказала заместитель главы города Дзержинска Ольга Палеева. – Ситуацию с недостаточным информированием сотрудников о порядке установки и начисления премий и стимулирующих выплат со стороны руководства учреждений мы исправим в каждом из них. С июля начнут действовать новые размеры стимулирующих выплат, и я очень надеюсь, что воспитатели поменяют свое решение и останутся в детском саду вместе со своими воспитанниками, а родители снова будут спокойны за своих детей».

По информации департамента образования города Дзержинска, свои заявления об увольнении уже отозвали два воспитателя. Остальные смогут это сделать в течение ближайшей недели.

Напомним, по поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова ведется проверка начисления премий и стимулирующих выплат во всех дошкольных учреждениях города. К ней по поручению заместителя Губернатора Нижегородской области Давида Мелика-Гусейнова должно присоединиться Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.