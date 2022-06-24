Центр Нижнего Новгорода перекроют с 22 июня из-за празднования Дня молодежи

Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода перекроют с 22 июня из-за празднования Дня молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

Итак, ограничение будет действовать:

· с 00:01 22 июня до 23:59 29 июня на площади Минина и Пожарского - от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина,

· с 00:01 23 июня до 23:59 28 июня на площади Минина и Пожарского - от улицы Минина до улицы Варварской, улице Минина - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, улице Ульянова - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова, Георгиевскому Съезду, Верхне-Волжской набережной - от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова.

– Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

В связи с этим внесены следующие изменения в маршруты регулярных перевозок:

- автобусные маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 следуют в направлении улицы Минина – по Варварской улице, улице Пискунова; в направлении площади Свободы – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице;

- автобусные маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, 304 организованы по Варварской улице, улице Пискунова в оба направления;

- разворот автобусов маршрутов А-1, А-68, Т-31 организован на площади Минина и Пожарского (в районе улицы Большой Покровской).