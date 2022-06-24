Дорожные знаки «Дорога с односторонним движением» установят на участках улицы Вождей Революции

В Нижнем Новгороде установят дорожные знаки «Дорога с односторонним движением» на участках улицы Вождей Революции 16 июля для того, чтобы исключить различное толкование дорожной ситуации. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Изменения коснется участка дороги от улицы Базарной до улицы Новосоветской. Стоит отметить, что большой участок улицы Вождей Революции разделен трамвайными рельсами, которые приподняты над дорогой.

- В связи с этим не исключена ситуация, когда водитель может выехать с второстепенной дороги навстречу движению транспорта. Установка дорожных знаков, обозначающих одностороннюю дорогу, позволит исключить неправильное понимание водителями дорожной обстановки и предотвратит возможные дорожно-транспортные происшествия из-за движения автомобилей навстречу потоку транспорта, - пояснили в городском департаменте.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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