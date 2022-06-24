График бесплатного посещения спортплощадок в нижегородском парке «Швейцария» могут пересмотреть. Об этом городская администрация сообщила, отвечая на вопросы подписчиков в группе «Вконтакте».

Официальные представители администрации Нижнего Новгорода пояснили, что расписание, которое сейчас действует, является временным.

- Спортивный оператор тестирует данный график. Возможно, в ближайшее время он будет пересмотрен, - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 17 июня, стало известно, что платные услуги вводятся на спортивных площадках в нижегородском парке «Швейцария».

По мнению руководства парка, чтобы не было больших очередей, посещение площадок необходимо упорядочить. В связи с этим принято решение составить расписание, в которое должны быть включены платные тренировки и часы свободного посещения.

Появилось расписание бесплатного посещения спортплощадок в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Полный график опубликовали на официальной странице нижегородского парка.

- Открытые площадки – легкой атлетики, тренажерная, тяжелой атлетики, для 60+, кросс-фит и бокс в свободном доступе в любое время!, - говорится в сообщении.

Для посещения спортивных площадок необходимо предварительно записаться по телефону: +7-904-053-24-83.

Нижегородцы начали жаловаться на платные спортплощадки в парке «Швейцария» в социальных сетях. Об этом недовольные жители региона сообщают в комментариях на официальной странице Глеба Никитина Вконтакте.