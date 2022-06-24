В Нижнем Новгороде временно приостановят движение на улице Пролетарской Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 21:00 25 июня до окончания работ временно приостановят движение транспорта на участке дороги улицы Пролетарской. Причиной станет асфальтирование проезжей части. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Изменения коснется участка от дома №42В по улице Народной до улицы Сергея Акимова.

- Водители автомобилей, в том числе грузовых, большегрузных транспортных средств могут объехать закрытый участок дороги при движении с Борского моста по улицам Сергея Акимова, Мурашкинской, Должанской с выездом на Московское шоссе и дальше по маршруту. Этим же маршрутом в обратном направлении могут воспользоваться и транспортные средства, двигающиеся с Московского и Сормовского шоссе в сторону Борского моста, - уточнили в городском департаменте.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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