Нижегородцев предупредили о штрафах до 20 тысяч рублей за разведение огня в лесах

Штраф за разведение огня в нижегородских лесах может составить от 10 до 20 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, нижегородские лесные службы ежедневно выезжают на инспекции в городские леса и лесопарки.

- Особенно тщательно патрулируем в выходные дни. В нашу группу входят сотрудники МЧС, отдела полиции, администрации и административно-технической инспекции, - уточнил руководитель сормовского участкового лесничества МКУ «Нижегородлес» Кирилл Баранов.

Стоит отметить, что в первый раз с нарушителями проводят профилактическую беседу, потом применяют более жесткие меры.

- 8 июня внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях, которые подразумевают под собой увеличение штрафов, - добавил старший инспектор отдела надзорной и профилактической деятельности по Нижнему Новгороду Олег Масленников.

Ранее сообщалось, что с 24 по 27 июня местами по Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс). Как следствие повысится и уровень возникновения чрезвычайных ситуаций.

На территории области прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам рекомендуется быть предельно внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. При обнаружении природного пожара будьте осторожны и незамедлительно вызовите пожарных.