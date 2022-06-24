Нижегородских хирургов осудили условно за мошенничество на 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

По данным региональной прокуратуры, три хирурга в различных государственных медицинских учреждениях региона предлагали пациентам с болезнями кровеносной системы операции в «Больнице скорой медицинской помощи» Дзержинска, в которой работал один из подсудимых.

При этом мужчины в течение 5 лет говорили, что оплатить необходимые для проведения операции расходныематериалы пациенты должны оплатить сами, после чего предлагали свои услуги по приобретению этих расходных материалов.

Всего с августа 2013 по июль 2017 они похитили денежные средства у 67 граждан на общую сумму более 7,5 млн рублей.

- Дзержинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 3 врачей медицинских учреждений. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, - уточнили в ведомстве.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 3,5 до 5 лет условно с установлением испытательных сроков от 2,6 до 4 лет и запретом заниматься врачебной деятельностью на срок от 1,6 до 2,6 лет. Приговор еще не вступил в законную силу.