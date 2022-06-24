Движение по улице Планетной временно приостановят в Нижнем Новгороде до 12 июля Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке дороги по улице Планетной в Нижнем Новгороде с 08:00 27 июня до 23:59 12 июля. Причиной станут ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта по улице затронет участок дороги от дома №9 до дома №15. Сообщается, что на подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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